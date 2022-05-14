«Челси» — «Ливерпуль»: во сколько начало, где смотреть онлайн финал Кубка Англии, прогнозы

Сегодня, 14 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 18:45 мск.

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В прямом эфире трансляцию финала Кубка Англии будет вести канал BBC 1.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.76.



При этом аналитики сомневаются, что матч «Челси» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

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