«Уфа» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Уфа» – «Арсенал».

Ставка: тотал первого тайма меньше 1 гола за 1.85.

«Настоящая драка, сеча нас ожидает в Башкортостане, где «Уфа» будет принимать «Арсенал». Это две последние команды чемпионата. Они пока ещё не понимают, будут ли играть стыки или прямой дорогой вылетят в ФНЛ. Давно и те, и другие не побеждали. «Арсенал» вообще в этом году ни разу не выигрывал. 11 матчей подряд команда Божовича не может порадоваться победе. Чуть не повезло в домашней игре с «Краснодаром» (1:1).

Александр Мостовой оценил шансы «Зенита» забить семь голов «Спартаку».

«Уфа» за последние шесть игр победила только раз: неожиданно удалось выиграть в Самаре у «Крыльев» (2:1). В последних встречах у «Уфы» в основном ничейные результаты. Но здесь домашний матч, искусственное поле. Даже не знаю, что ещё набросить. У «Уфы» отсутствует основной вратарь Беленов. С «Ростовом» в последнем туре «Уфе» где-то повезло (0:0) — Полоз не забил пенальти.



В первом круге сыграли вничью — 0:0. Вряд ли здесь стоит ждать сверхъяркий футбол, ошибка очень уж дорого может обойтись. Учитывая, что немного забивают и те и другие, сыграл бы тотал первого тайма меньше 1 гола.

Если кто-то пропустит, то потом придётся два забивать. А это уже проблематично. Будет вязкий, тяжёлый футбол с большим количеством единоборств, карточек. И удаление здесь возможно. Но не понимаю, с чего в этом матче должен быть результативный футбол».

Экспресс на РПЛ с коэффициентом 55.0.



Радимов ответил Зареме стихотворением Маяковского.



Алексей Ерёменко: из-за поражения «Зениту» фанат «Спартака» сломал мне челюсть.