«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка Англии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч финала Кубка Англии «Челси» – «Ливерпуль».
Экспресс на чемпионат России с коэффициентом 55.0.
Ставка: обе забьют за 1.73.
«Финал Кубка Англии. Хорошее противостояние старых знакомых. Юрген Клопп и Томас Тухель в своё время меняли друг друга в «Майнце», оба работали в дортмундской «Боруссии» и там тоже меняли друг друга.
Я думаю, что у «Ливерпуля» больше задач осталось в чемпионате, потому что там есть шанс спровоцировать «Ман Сити» на потерю очков. У «Челси» же больших задач в чемпионате не осталось. И самое главное — у «Ливерпуля» гораздо тяжелее график. Им потом играть ещё два матча чемпионата, финал Лиги чемпионов.
Всё это довольно непросто будет. Мы видели по последней игре с «Астон Виллой», что результат «Ливерпулю» даётся непросто. Но это финал Кубка Англии. В шаге от трофея никто не будет говорить об экономии сил или ротации состава.
Тухель рассказал об умении Клоппа казаться аутсайдером.
У «Челси», наверное, есть особенная мотивация, связанная с тем, что этот трофей может стать последним в эру Романа Абрамовича, которая формально ещё не завершилась. И также «Челси» двумя командами играет в финале Кубка Англии. Женская команда тоже туда попала. Есть возможность оформить забавный дубль.
Думаю, что тренеры друг друга прекрасно знают, они знают, к чему нужно готовиться. «Челси», наверное, больше будет играть на контратаках. Мы видим, что у «Ливерпуля» возникают проблемы в обороне. Ему забивают даже более слабые соперники, чем «Челси».
Мне кажется, «обе забьют» для такого финала хорошая ставка. Коэффициент — 1.73. Рано или поздно, даже если «Ливерпуль» поведёт в счёте, «Челси» придётся раскрываться, идти вперёд и искать какие-то моменты у ворот своего соперника. Уверенность — 7 по 10-балльной системе».
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