«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на финал Кубка Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч финала Кубка Англии «Челси» – «Ливерпуль».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.
«FA Cup – это действительно важный трофей в Англии. За него будет идти самая ожесточённая борьба, как и в финале Лиги чемпионов. Встречаются две очень сильные команды, которые (несмотря на очень плотный график) подходят в хорошей форме к матчу.
Экспресс на чемпионат России с коэффициентом 55.0.
Казалось бы, «Ливерпуль» – фаворит. Но, мне кажется, не всё так однозначно. «Челси» совершенно точно умеет играть такие кубковые матчи. За счёт техничных футболистов и комбинационной игры в центре поля они могут справиться с прессингом «Ливерпуля» и постараются завладеть мячом.
Конечно, красные будут давить. Но, повторюсь, «Челси» умеет играть такие матчи с такими командами.
Думаю, что шансы команд на титул абсолютно равны. Всё решит либо один гол, либо (что более вероятно) будет ничья в основное время и пенальти. Мне здесь видится счёт 0:0 или 1:1.
Уверен, что в основное время голов мы много не увидим. Потому что ставки очень высоки. Повторюсь, «Челси» не новичок в таких матчах. Где нужно, умеет завладеть мячом и засушить игру. Мой прогноз – ТМ 2.5 мяча».
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