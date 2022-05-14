«Локомотив» — «Динамо»: ставка Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.93.

«Дерби в 29-м туре — «Локомотив» будет принимать «Динамо». Динамовцы будут выходить на этот матч, зная, как сыграл «Сочи» с «Нижним Новгородом».

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 4.10.

Динамовцы долго занимали вторую строчку, особенно по весне. Если они хотят её сохранить, то надо будет обыгрывать «Локомотив». Можно ли это сделать? Конечно, можно. По игре, да по всему динамовцы выглядят убедительнее.

Хотя по результатам у динамовцев в РПЛ три поражения подряд, но при этом есть выход в финал Кубка России. Оковы психологические, может быть, сброшены. Учитывая, что «Локомотив» в официальных матчах глобально использует молодёжь, более опытный и искушённый состав «Динамо» может этим воспользоваться.



По мне, здесь явный фаворит — московское «Динамо». Даже если не брать позиции в турнирной таблице и тот факт, что «Сочи» может обойти бело-голубых, «Динамо» на данный момент выглядит интереснее «Локомотива». Серию из трёх поражений динамовцы в этом матче должны прервать. Желательно выиграть, чтобы всё решалось в последнем туре в очном противостоянии «Динамо» и «Сочи». Мой прогноз — чистая победа «Динамо» за 1.93».

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