«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на московское дерби в чемпионате России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» – «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.89.

«Ещё совсем недавно «Динамо» боролось за чемпионство. Но с командой что-то произошло. Потерялась лёгкость. Последние три матча были проиграны.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 4.10.

Что касается «Локомотива», у него неплохой подбор футболистов. Но мы все понимаем, что чехарда в руководстве клуба и на тренерской позиции. Всё это не может не сказываться на игре команды. Несмотря на хороший набор футболистов (особенно в линии атаки), внятной игры у «Локо» нет. Красно-зелёные проиграли две игры из последних трёх. Победить удалось только тонущий «Рубин».



«Динамо» повезло, что в полуфинале Кубка досталась команда из первого дивизиона, «Алания». Бело-голубые сыграли хорошо, поймали кураж, забили голы. За счёт этой уверенности «Динамо» будет иметь преимущество.



Мотивация футболистов Шварца, безусловно, гораздо выше, чем у игроков «Локо». К тому же у «Динамо» стабильный тренерский штаб, чего не скажешь о сопернике.



Мне кажется, здесь «Динамо» прервёт серию поражений и одержит уверенную победу. Допускаю, что в 2–3 мяча. Ставлю на П2».

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