«Ростов» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Химки».
Ставка: «Ростов» победит за 2.15.
Прогноз на матч «Ростов» — «Химки» с коэффициентом 3.04.
«Здесь вроде бы всё понятно: одной команде надо, другой ничего не надо. «Химки» продолжают борьбу за сохранение места в Премьер-Лиге, «Ростов» уже обезопасил себя (10-е место, 35 очков). Была серия из четырёх побед, но в последних двух турах взяли всего одно очко. «Краснодару» уступили не по игре (1:2), с «Уфой» была ничья 0:0, и там всё могло сложиться удачнее для команды Карпина, реализуй Полоз пенальти.
Зная требовательность Карпина, его интересную тренерскую дуэль с Юраном, который, кстати, снова будет отсутствовать на тренерском мостике (он дисквалифицирован на два матча и вернётся только к «Спартаку»), мотивация у «Ростова» есть. Он проводит последний домашний матч, болельщик придёт поддержать. Сезон был неровный — четыре тренера поменялись.
Кто бы что ни говорил, «Химкам» победа, может быть, нужнее, но по составу и по игре «Ростов» в последнее время выглядит убедительнее, несмотря на семиматчевую беспроигрышную серию химчан, которая прервалась только с «Зенитом». В Петербурге «Химки» уступили 0:1, но могли пропустить гораздо больше, хотя во втором тайме моментик у Магомадова был.
Здесь, я думаю, статус хозяев поля, крепкий, основательный состав в помощь «Ростову», чтобы в последней домашней игре одержать победу. Мой прогноз — чистая победа «Ростова» за 2.15».
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Экспресс на РПЛ с коэффициентом 55.0.
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