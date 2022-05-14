«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.80.

«Подходит к концу чемпионат России. Чемпион известен, но пока непонятно, кто вылетает. Матч неважный по турнирной таблице, но важный с точки зрения имиджа и статуса – «Спартак» будет принимать «Зенит».

Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».

«Спартак» вышел в финал Кубка России, а «Зенит» спокойно готовился к этому матчу. У «Спартака» есть должок за матч в Петербурге, где он проиграл 1:7.



Матч не имеет значения по турнирной таблице, поэтому обе забьют и тотал больше 2.5 мяча я бы рекомендовал взять. «Спартак» ринется отыгрываться за 1:7, а «Зенит» просто играет лучше, чем «Спартак». Я думаю, что будет яркая и результативная игра. Надеюсь, что команды нас не подведут. Верю в голы и в те, и в другие ворота, но на этом команды не остановятся.

Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в дерби двух столиц».

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