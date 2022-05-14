«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч 29-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.95.

«Армейцы смазали концовку сезона, уже идут разговоры о возможной смене тренерского штаба. Думаю, что сейчас каждый матч для ЦСКА важен.

Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».

«Краснодар» стал жертвой всем известных обстоятельств – ушли легионеры, ушёл тренер. Появился наставник из академии, которого толком никто не знал, но дела у него идут довольно неплохо. «Краснодар» бодро играет, не вижу никаких причин к тому, что этот матч должен стать каким-то исключением.



Полагаю, что надо ждать атакующий футбол в этой встрече. Учитывая, что у обеих команд хорошая атака, но есть определённые проблемы в обороне, есть смысл поставить на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.95».

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 3.16.

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