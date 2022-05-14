«Ливерпуль» — «Челси»: фрибет 2000 рублей к финальному матчу Кубка Англии
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14 мая пройдёт финальный матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Челси». Начало — в 18:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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