«Торонто» — «Тампа»: букмекеры назвали шансы Василевского и Кучерова выиграть седьмой матч

15 мая состоится седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:00 мск.
Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли.
Счёт в серии 3-3. Победитель выйдет во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».
Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Торонто» в основное время предлагается с коэффициентом 2.33, успех действующего обладателя Кубка Стэнли доступен за 2.74.
Аналитики не сомневаются, что седьмой матч серии «Торонто» — «Тампа-Бэй» получится результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.42.
Заключить пари на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.
Итоговый успех «Торонто» доступен за 1.87, выход «Тампы» во второй раунд — за 2.05.
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