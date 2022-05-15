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Букмекеры оценили шансы «Зенита» обыграть «Спартак» со счётом 7:1 в матче 29-го тура РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Зенита» обыграть «Спартак» со счётом 7:1 в матче 29-го тура РПЛ
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Сегодня, 15 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Почему 15 мая «Спартак» обыграет «Зенит» впервые за 4,5 года?

Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87, что приблизительно равно 53% вероятности. Успех «Спартака» оценён экспертами в 4.40 — 22% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Аналитики также уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36.

Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.35. Гол петербуржцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Если «Зенит» выиграет со счётом 7:1, как это было в матче первого круга в Санкт-Петербурге, сыграет коэффициент 200.0. Это приблизительно 0,5% вероятности.

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