Букмекеры оценили шансы «Зенита» обыграть «Спартак» со счётом 7:1 в матче 29-го тура РПЛ

Сегодня, 15 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Начало игры запланировано на 16:30 мск.
Почему 15 мая «Спартак» обыграет «Зенит» впервые за 4,5 года?
Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87, что приблизительно равно 53% вероятности. Успех «Спартака» оценён экспертами в 4.40 — 22% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 4.15.
Аналитики также уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36.
Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.35. Гол петербуржцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.
Если «Зенит» выиграет со счётом 7:1, как это было в матче первого круга в Санкт-Петербурге, сыграет коэффициент 200.0. Это приблизительно 0,5% вероятности.
Ловчев: с каких пор сегодняшний «Спартак» должен разорвать «Зенит»?
Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».
Жиго трогательно обратился к болельщикам «Спартака» перед уходом из клуба.
Романцев рассказал, что может побороться с «Зенитом» за титул в следующем сезоне.
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