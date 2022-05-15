«Краснодар» — ЦСКА: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, какой канал

Сегодня, 15 мая, в Краснодаре состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:00 мск.
Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 3.16.
Прямую трансляцию встречи можно найти на сайте matchtv.ru. Также Live-включение покажет канал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.64 — 27% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.88.
Аналитики также уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.
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