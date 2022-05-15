«Спартак» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Почему 15 мая «Спартак» обыграет «Зенит» впервые за 4,5 года?

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Мне не совсем ясно, каковы цели обоих соперников. «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство. «Спартак» занимает девятое место, и даже блестящая игра в последних турах особенно высоко москвичей не поднимет. Можно говорить о личной мотивации.

Может быть, захочет забить по известным причинам Дзюба. Может быть, хорошо сыграет Бакаев, судьба которого в «Спартаке» пока не слишком ясна. «Спартак» провалил сезон столетия. Но команда вышла в финал Кубка России, победили ЦСКА, захотят победить и «Зенит».



До этого матча «Спартак» одержал две победы подряд, обыграв «Урал» (3:1) и «Енисей» в Кубке — 3:0. «Зенит» отдыхал, но победил «Химки» со счётом 1:0. В семи из восьми последних очных матчей в Москве «Спартак» не проиграл. Что ещё более интересно, в 10 из 11 последних матчей в Москве забили обе команды.



«Зенит» идёт без поражений в РПЛ 17 матчей кряду. Кстати, в матче первого круга забили обе команды. Тогда «Зенит» разгромил соперника со счётом 7:1. В последний раз в Москве соперники сыграли вничью, а забили тоже обе команды. Вот и на этот раз ожидаю голы с обеих сторон».

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