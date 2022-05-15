«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Елагина на матч 37-го тура АПЛ

Телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.44.
«В случае победы гостей этот матч станет на 99,9% чемпионским. После оглушительного вылета из Лиги чемпионов от «Реала» «горожане» словно сорвались с цепи. Они буквально снесли с поля сначала «Ньюкасл» (5:0), а затем на выезде выиграли у «Вулверхэмптона» 5:1 с покером Де Брёйне, который стал первым для него в карьере.
Почему «Вест Хэм» подарит надежду «Ливерпулю» на чемпионство?
Покер Де Брейне вместе с результативной игрой всех его партнеров дали команде Пепа не только отрыв в три очка от «Ливерпуля», но и значительно улучшили разность забитых и пропущенных мячей — плюс 72 против плюс 65 у «Ливерпуля».
То есть голевое преимущество у «горожан» за два тура до финиша составляет аж семь голов. Так что если «Сити» выиграет у «Вест Хэма», то шансы на чемпионство у Клоппа и компании стремятся к нулю.
Принимая во внимание сумасшедшую мотивацию парней Гвардиолы и их супер результативную игру в апреле-мае, ожидаю много забитых голов».
Тухель: Юрген Клопп любит прибедняться.
Левандовски: вполне вероятно, что я больше не сыграю за «Баварию».
Гари Невилл: я бы поставил деньги на то, что в Лигу чемпионов попадёт «Тоттенхэм».
Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».
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