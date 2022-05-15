«Краснодар» – ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч 29-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.13.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 3.16.

«Казалось бы, «Краснодар» покинули все легионеры, и команда должна была повалиться. У ЦСКА такой проблемы нет, он хорошо усилился зимой. Но жизнь показывает, что всё решает мотивация. Молодые футболисты «Краснодара» изо всех сил стараются себя проявить, показывают качественную игру и особенно удачно играют дома.



ЦСКА после паузы на сборные резко сдал. Видимо, легионеры успокоились. Последние две игры красно-синие проиграли, к матчу с «Краснодаром» подходят не в лучшем состоянии. Хотя проблем у команды практически нет, в том числе и кадровых.



«Краснодар» и ЦСКА в таблице разделяет всего одно очко. Если ЦСКА хочет нормально закончить сезон (а Березуцкие хотят сохранить работу), значит, надо побеждать.



Жду очень интересный футбол. Всем есть что доказывать, ради чего играть.



Результат матча для меня непредсказуем. Но думаю, что мы увидим интересный атакующий футбол, который порадует болельщиков и зрителей голами. Мой прогноз – тотал больше 2.5 мяча».

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