«Атлетико» Мадрид — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч с коэффициентом 3.15

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Севилья».
Ставка: ничья за 3.15.
«Матч соседей по турнирной таблице. «Атлетико» обошёл в последнем туре «Севилью», которая дома не смогла обыграть «Мальорку», сыграв вничью 0:0. Какой-то вирус ничьих у «Севильи» — 15 ничейных результатов.
Прогноз на матч «Атлетико» — «Севилья» с коэффициентом 3.00.
«Атлетико» обеспечил себе место в Лиге чемпионов на будущий год, «Севилья», скорее всего, тоже сохранит за собой это место, и не так принципиально, третье или четвёртое займёт команда. Исходя из ситуации в турнирной таблице, не думаю, что будет какой-то огонь в этом матче.
Если «Севилья» три раза подряд сыграла вничью, то почему бы ей не сыграть и четвёртый? На мой взгляд, «Севилье» не особенно принципиально обыграть «Атлетико» в Мадриде и обойти его в турнирной таблице.
Обеим командам важно набрать одно очко, которое позволит «Севилье» гарантировать место в Лиге чемпионов, а «Атлетико» – не пропустить вперёд конкурента. Думаю, что ничья вполне проглядывается в этой паре».
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