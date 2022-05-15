«Хетафе» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на матч 37-го тура чемпионата Испании

Денис Наливайко — спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на матч 37-го тура Примеры «Хетафе» — «Барселона».

Ставка: «Хетафе» получит больше жёлтых карточек за 1.75.

«В испанской Ла Лиге осталось два тура. Да, многие матчи пройдут без интриги, но и тут есть некоторые интересные противостояния. Сегодня обсудим матч «Хетафе» с «Барселоной».

Прогноз на матч «Хетафе» — «Барселона» с коэффициентом 2.23.

В этом матче есть несколько любопытных линий. Самая банальная и читаемая — это победа «Барселоны» почти за двойку. Мне кажется, что этой ставки лучше избежать, так как «Хетафе» проведёт свой последний матч на домашнем стадионе.



В недавнем матче, к примеру, «Реал» показал против «Леванте», что, несмотря на отсутствие мотивации, перед своими болельщиками команда будет выкладываться. «Реал» победил со счётом 6:0, хотя эта победа Карло Анчелотти была уже и не нужна.



«Хетафе» может считать сезон успешным. Кике Санчес Флорес сумел оставить команду в Ла Лиге. «Барселона» наверняка хотела бы оставить за собой второе место, может быть, немного сгладить сезон хорошими матчами в конце чемпионата.



Есть линия верняковая. Ставим на победу «Хетафе» по фолам, то есть по ЖК. Это вторая команда в лиге по количеству жёлтых и красных карточек. У «Хетафе» 112 жёлтых, а у «Барселоны» — 92. «Хетафе» почти в каждом туре получает карточек больше, чем соперник. Команда постарается сыграть от обороны, сыграть вторым номером. Будет играть жёстко, в своём привычном любимом стиле против «Барселоны».

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