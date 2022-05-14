Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть у «Зенита» со счётом 7:1

15 мая в Москве «Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Александр Бубнов дал прогноз с коэффициентом 8.50 на матч «Спартак» — «Зенит».
«Зенит» набрал 64 очка в 28 матчах, досрочно обеспечив себе чемпионство. «Спартак» находится на 10-й строчке с 37 баллами. Красно-белые точно не опустятся ниже, но при этом они не смогут подняться выше седьмой позиции.
В первом круге «Зенит» выиграл в Санкт-Петербурге со счётом 7:1. Дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, по разу отличились Клаудиньо, Александр Ерохин, Артём Дзюба (с пенальти) Единственный мяч «Спартака» провёл Квинси Промес.
Ставки на победу «Спартака» 15 мая со счётом 7:1 принимаются с коэффициентом 300.0. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 300 тыс. рублей. На победу «Зенита» со счётом 7:1 дают 250.0.
Почему завтра «Спартак» обыграет «Зенит» впервые за 4,5 года?
Бакаев заявил, что приберёг голы на матч с «Зенитом».
Жиго: благодаря «Спартаку» я узнал Россию и обрёл удивительных друзей.
Кечинов заявил, что не видит фаворита в матче «Спартак» — «Зенит».
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