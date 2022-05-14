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«Каролина» — «Бостон»: прямая трансляция 7-го матча, где смотреть онлайн, прямой эфир

«Каролина» — «Бостон»: прямая трансляция 7-го матча, где смотреть онлайн, прямой эфир
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«Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» 14 мая проведут седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли – 2022. Команды выйдут на лёд в Роли в 23:30 мск.

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Счёт в серии равен, 3-3. Победитель игры выйдет во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ приостановила показ матчей лиги на территории страны. Посмотреть седьмую игру «Каролины» и «Бостона» можно будет на ESPN и Sportsnet.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам. Ставки на победу «Каролины» в основное время принимаются с коэффициентом 2.22: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 2200 рублей. Шансы «Бостона» оцениваются в 2.87, ничья по итогам трёх периодов — в 4.20.

На проход «Каролины» в следующий раунд дают 1.75, на проход «Бостона» — 2.18.

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