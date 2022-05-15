Эксперты назвали вероятность пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» и «Зенит» сыграют 15 мая в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится в Москве, начало запланировано на 16:30 мск.

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Вероятность назначения пенальти в матче «Спартак» — «Зенит» выражена коэффициентом 2.35. Это примерно 43%. Если встреча обойдётся без 11-метровых ударов, зайдёт коэффициент 1.60.

Ставки на пенальти в первом тайме принимаются за 4.50, а во втором тайме — за 3.55. Если по ходу игры случится хотя бы один нереализованный пенальти, сыграет коэффициент 6.00.

Вероятность того, что первый пенальти в матче пробьёт «Спартак», оценена в 6.50. Если 11-метровый раньше пробьёт «Зенит», зайдёт коэффициент 3.75.

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