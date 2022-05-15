«Кадис» — «Реал»: фрибет 2000 рублей к матчу Примеры
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15 мая пройдёт матч Примеры «Кадис» — «Реал». Начало — в 20:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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