Чехия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Чехия — Швеция.
Ставка: победа Швеции за 2.35.
«К исходу второго игрового дня на чемпионате мира наконец-то случится первая приличная игра если не претендентов на ежегодный хоккейный престол, то уж точно команд из большой хоккейной шестёрки. Правда, из увиденного накануне достаточно легко можно сделать вывод, что чехам в этом противостоянии ничего хорошего не светит.
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Слишком уж долго и муторно возились они с почти никакой Великобританией, раздербанив её уже ближе к концу, когда англичане побежали отыгрываться, оголив свои тылы. А пока не побежали, игра-то была почти равной.
Впрочем, и шведы в стартовом матче с австрийцами звёзд с неба не хватали. Но шведы во все времена групповые турниры проводят на очень высоком уровне. То, что этот высокий уровень обычно заканчивается в четвертьфинале, после чего в Швеции все огорчённо цокают языками и пожимают плечами, – дело второе, до него ещё надо дожить. Но вот в групповом турнире мало кому удаётся скандинавов заломать, и, кажется, не нынешним чехам отнюдь не с идеальной игрой мечтать об этом.
Впрочем, чехи могут прыгнуть выше головы, иногда у них это получается. Но мне почему-то кажется, что не на этот раз. А на этот раз мы получим равную борьбу равных и достойных друг друга соперников. В ней шведы вновь потратят ровным счётом столько калорий, сколько понадобится для минимальной победы. Или не совсем уж минимальной, но точно не ошеломительной. Победят скандинавы в основное время с преимуществом в одну-две шайбы в достаточно низовом, по моему мнению, матче. Но шведам этого хватит за глаза».
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