«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прямая трансляция 7-го матча, где смотреть онлайн, прямой эфир

16 мая состоится седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 2:00 мск.

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Счёт в серии 3-3. Победитель седьмого матча сыграет во втором раунде Кубка Стэнли — 2022 с «Каролиной».

В прямом эфире седьмую игру «Рейнджерс» — «Питтсбург» покажут TBS и Pittsburgh AT&T SportsNet.

Эксперты считают фаворитами подопечных Жерара Галлана. Заключить пари на победу «Рейнджерс» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, успех «Питтсбурга» идёт за 2.77, ничья после трёх периодов — за 4.65.



Тотал больше 5.5 шайбы оценён в 1.54, тотал меньше 5.5 шайбы — в 2.50. Сделать ставку на гол до истечения первой минуты предлагается за 11.0.

Выход «Рейнджерс» во второй раунд идёт за 1.75, итоговый успех «Питтсбурга» доступен за 2.20.

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