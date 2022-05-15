«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прямая трансляция 7-го матча, где смотреть онлайн, прямой эфир

16 мая состоится седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 2:00 мск.
Лыжница Ступак рассказала о мечте, связанной с Овечкиным.
Счёт в серии 3-3. Победитель седьмого матча сыграет во втором раунде Кубка Стэнли — 2022 с «Каролиной».
В прямом эфире седьмую игру «Рейнджерс» — «Питтсбург» покажут TBS и Pittsburgh AT&T SportsNet.
Эксперты считают фаворитами подопечных Жерара Галлана. Заключить пари на победу «Рейнджерс» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, успех «Питтсбурга» идёт за 2.77, ничья после трёх периодов — за 4.65.
Тотал больше 5.5 шайбы оценён в 1.54, тотал меньше 5.5 шайбы — в 2.50. Сделать ставку на гол до истечения первой минуты предлагается за 11.0.
Выход «Рейнджерс» во второй раунд идёт за 1.75, итоговый успех «Питтсбурга» доступен за 2.20.
Почему «Рейнджерс» выбьют Малкина и Кросби из Кубка Стэнли.
Вячеслав Фетисов поздравил Овечкина с классным сезоном.
Тренер сборной России Жамнов дал совет руководству «Вашингтона».
Стэмкос намекнул, что «Торонто» проиграл «Тампе» из-за проблем в психологии.
- 15 мая 2022
-
22:36
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:42
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
03:20
-
00:11
-
00:00
- 14 мая 2022
-
21:50
-
20:11
-
18:50
-
18:10
-
17:30
-
16:50
-
16:10
-
15:30