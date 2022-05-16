Эксперты оценили шансы сборной Словакии обыграть Канаду на ЧМ-2022 по хоккею

16 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада. Начало встречи — в 16:20 мск.

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Эксперты не сомневаются в победе «кленовых листьев». Поставить на сборную Канады предлагается с коэффициентом 1.51, а победа сборной Словакии в основное время идёт за 4.50. На ничью после 60 минут игры дают 4.85.



Аналитики думают, что матч группового этапа ЧМ-2022 по хоккею Словакия — Канада получится результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.60.

Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 11.00. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 14.00.

Прогноз на матч Финляндия — США с коэффициентом 4.30.



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