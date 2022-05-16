Букмекеры назвали шансы «Арсенала» обыграть «Ньюкасл» в чемпионате Англии

16 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

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Эксперты склоняются к победе гостей: поставить на «канониров» предлагается с коэффициентом 1.89. Успех «сорок» оценён в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.84.



Аналитики не уверены, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.79.

Ставки на пенальти принимаются за 2.80, на красную карточку — за 6.00.

Почему «Ньюкасл» особенно опасен для «Арсенала».

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