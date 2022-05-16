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Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли — 2022

Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли — 2022
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16 мая в Кубке Стэнли — 2022 завершился первый раунд. Борьбу за трофей продолжают восемь команд.

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В полуфиналы конференций прошли «Флорида», «Тампа», «Калгари», «Эдмонтон», «Колорадо», «Сент-Луис», «Каролина» и «Рейнджерс».

Все пары второго раунда плей-офф НХЛ:

«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;

«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»;

«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз».

Все матчи в парах «Флорида» — «Тампа» и «Колорадо» — «Сент-Луис» будут играться через день: встречи состоятся 18, 20, 22 и 24 мая. В случае необходимости противостояния продолжатся 26, 38 и 30 мая.

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В серии «Калгари» — «Эдмонтон» матчи состоятся 19, 21, 23 и 25 мая, при необходимости — 27, 29 и 31 мая.

Наконец, в противостоянии «Каролины» и «Рейнджерс» третий матч пройдёт в удобное для Европы время — 22:30 мск. Здесь игры состоятся 19, 21, 22 и 25 мая. Если серия затянется, игры состоятся 27, 29 и 31 мая.

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