«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Лацио».
Ставка: обе забьют за 1.66.
«Ювентус» против своего бывшего главного тренера Маурицио Сарри. Интересный матч, много здесь афиш можно придумывать. Учитывая, что «Ювентус» проиграл финал Кубка Италии, команда должна быть заряжена, чтобы хоть как-то извиниться перед своими болельщиками и постараться показать достойный футбол.
По сути, сезон для обеих команд уже завершён, поэтому это чисто выставочный матч. При всём при этом, конечно, когда футболисты появятся на поле, все об этом забудут, пытаясь друг друга обыграть. Я думаю, что нас ждёт яркий матч. Мне кажется, что не нужно ничего придумывать и стоит сыграть ставку на то, что обе команды забьют», — сказал Наливайко.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 3.60.
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