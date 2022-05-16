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«Ювентус» — «Лацио»: смотреть онлайн матч 37-го тура Серии А, прямой эфир

«Ювентус» — «Лацио»: смотреть онлайн матч 37-го тура Серии А, прямой эфир
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16 мая в Турине состоится матч 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» — «Лацио». Начало игры — в 21:45 мск.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 3.60.

Аналитики отдают небольшое предпочтение хозяевам поля: заключить пари на «Ювентус» можно с коэффициентом 2.41. Победа «Лацио» идёт за 3.14. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Эксперты считают, что матч «Ювентус» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Ставки на пенальти принимаются за 2.45, на красную карточку — за 3.50.

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