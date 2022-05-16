Плей-офф НХЛ — 2022: расписание Кубка Стэнли, все пары второго раунда, кто с кем играет

В Кубке Стэнли определились все четыре пары второго раунда. Борьбу за трофей продолжат восемь клубов. НХЛ уже представила расписание полуфиналов конференций.
Олимпийская чемпионка Ступак рассказала о мечте, связанной с Овечкиным.
Восток:
«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»
18 мая, 3:00 мск – 1-й матч
20 мая, 3:00 мск – 2-й матч
22 мая, 20:30 мск – 3-й матч
24 мая, 3:00 мск – 4-й матч
26, 28, 30 мая – при необходимости.
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»
19 мая, 3:00 мск – 1-й матч
21 мая, 4:00 мск – 2-й матч
22 мая, 22:30 мск – 3-й матч
25 мая, 3:00 мск – 4-й матч
27, 29, 31 – при необходимости.
Капризов и Кучеров стали лучшими бомбардирами первого раунда плей-офф среди россиян.
Запад:
«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»
18 мая, 4:30 мск – 1-й матч
20 мая, 4:30 мск – 2-й матч
22 мая, 3:00 мск – 3-й матч
24 мая, 4:30 мск – 4-й матч
26, 28, 30 мая — при необходимости.
«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз»
19 мая, 4:30 мск – 1-й матч
21 мая, 5:30 мск – 2-й матч
23 мая, 3:00 мск – 3-й матч
25 мая, 4:30 мск – 4-й матч
27, 29, 31 – при необходимости.
Александр Овечкин: хочу вернуться в Россию и наконец-то увидеть семью.
Шестёркин отбил 255 бросков в первом раунде Кубка Стэнли.
Минус Овечкин и Капризов. Кто из россиян продолжил борьбу за Кубок Стэнли.
Прогноз на матч Финляндия — США с коэффициентом 4.30.
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