Плей-офф НХЛ — 2022: расписание Кубка Стэнли, все пары второго раунда, кто с кем играет

В Кубке Стэнли определились все четыре пары второго раунда. Борьбу за трофей продолжат восемь клубов. НХЛ уже представила расписание полуфиналов конференций.

Олимпийская чемпионка Ступак рассказала о мечте, связанной с Овечкиным.

Восток:



«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»



18 мая, 3:00 мск – 1-й матч

20 мая, 3:00 мск – 2-й матч

22 мая, 20:30 мск – 3-й матч

24 мая, 3:00 мск – 4-й матч



26, 28, 30 мая – при необходимости.



«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»



19 мая, 3:00 мск – 1-й матч

21 мая, 4:00 мск – 2-й матч

22 мая, 22:30 мск – 3-й матч

25 мая, 3:00 мск – 4-й матч



27, 29, 31 – при необходимости.

Капризов и Кучеров стали лучшими бомбардирами первого раунда плей-офф среди россиян.

Запад:



«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»



18 мая, 4:30 мск – 1-й матч

20 мая, 4:30 мск – 2-й матч

22 мая, 3:00 мск – 3-й матч

24 мая, 4:30 мск – 4-й матч



26, 28, 30 мая — при необходимости.



«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз»



19 мая, 4:30 мск – 1-й матч

21 мая, 5:30 мск – 2-й матч

23 мая, 3:00 мск – 3-й матч

25 мая, 4:30 мск – 4-й матч



27, 29, 31 – при необходимости.

Александр Овечкин: хочу вернуться в Россию и наконец-то увидеть семью.



Шестёркин отбил 255 бросков в первом раунде Кубка Стэнли.



Минус Овечкин и Капризов. Кто из россиян продолжил борьбу за Кубок Стэнли.



Прогноз на матч Финляндия — США с коэффициентом 4.30.