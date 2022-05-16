Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Плей-офф НХЛ — 2022: расписание Кубка Стэнли, все пары второго раунда, кто с кем играет

Плей-офф НХЛ — 2022: расписание Кубка Стэнли, все пары второго раунда, кто с кем играет
Комментарии

В Кубке Стэнли определились все четыре пары второго раунда. Борьбу за трофей продолжат восемь клубов. НХЛ уже представила расписание полуфиналов конференций.

Олимпийская чемпионка Ступак рассказала о мечте, связанной с Овечкиным.

Восток:

«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»

18 мая, 3:00 мск – 1-й матч
20 мая, 3:00 мск – 2-й матч
22 мая, 20:30 мск – 3-й матч
24 мая, 3:00 мск – 4-й матч

26, 28, 30 мая – при необходимости.

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»

19 мая, 3:00 мск – 1-й матч
21 мая, 4:00 мск – 2-й матч
22 мая, 22:30 мск – 3-й матч
25 мая, 3:00 мск – 4-й матч

27, 29, 31 – при необходимости.

Капризов и Кучеров стали лучшими бомбардирами первого раунда плей-офф среди россиян.

Запад:

«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»

18 мая, 4:30 мск – 1-й матч
20 мая, 4:30 мск – 2-й матч
22 мая, 3:00 мск – 3-й матч
24 мая, 4:30 мск – 4-й матч

26, 28, 30 мая — при необходимости.

«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз»

19 мая, 4:30 мск – 1-й матч
21 мая, 5:30 мск – 2-й матч
23 мая, 3:00 мск – 3-й матч
25 мая, 4:30 мск – 4-й матч

27, 29, 31 – при необходимости.

Александр Овечкин: хочу вернуться в Россию и наконец-то увидеть семью.

Шестёркин отбил 255 бросков в первом раунде Кубка Стэнли.

Минус Овечкин и Капризов. Кто из россиян продолжил борьбу за Кубок Стэнли.

Прогноз на матч Финляндия — США с коэффициентом 4.30.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022