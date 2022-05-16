Финляндия — США: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМХ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Финляндия – США.



Ставка: победа Финляндии в основное время за 1.85.



«Матч интересный со всех сторон. Начнём со стороны США. Американцы, прекрасно зная, что на следующий день на них календарь выводит свеженьких и отдохнувших финнов, попытались справиться с австрийцами «малой кровью» и «на прямых ногах». Фокус не удался, «звёздно-полосатые» к середине матча горели 0:2, и им пришлось включаться по полной. И даже это включение позволило им набрать лишь два очка. Но при этом стоило немало сил и ещё больше нервов.

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Далее. У нас имеет место быть противостояние концептуально разных команд. При этом финны имеют заведомое преимущество, поскольку именно финская концепция убийства всего живого на льду сейчас доминирует и мало кто может её переломить. Играть в привычный им хоккей американцам не дадут, а в непривычном, то есть финском, северяне чувствуют себя как рыба в воде.



Таким образом, сборная США сможет переиграть сборную Финляндии лишь в том случае, если её «перефинляндит». А это выглядит совершенно невозможным, поскольку североамериканская хоккейная школа учит совершенно другому, если не сказать противоположному.



Иными словами, американцы обречены. Нет, конечно, ни о каком разгроме речи не идёт. Наверняка «звёздно-полосатые» постараются сыграть предельно внимательно и максимально надёжно у своих ворот. Более того, скорее всего, они перебросают финнов как бы не в полтора-два раза. Но в итоге нас ждёт что-то вроде привычного 2:1 в пользу финнов – уж больно им такой результат, особенно в основное время, по душе. Может быть и больше, если американский финальный штурм окажется совсем уж неудачным», — сказал Лебедев.

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