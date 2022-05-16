Эксперты назвали фаворита Кубка Стэнли перед стартом второго раунда

16 мая в Кубке Стэнли — 2022 завершился первый раунд. Борьбу за трофей продолжают восемь команд. В полуфиналы конференций прошли «Флорида», «Тампа», «Калгари», «Эдмонтон», «Колорадо», «Сент-Луис», «Каролина» и «Рейнджерс».
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Букмекеры оценили шансы оставшихся претендентов на трофей. По оценке аналитиков, главный фаворит — «Колорадо». Поставить на успех «лавин» можно с коэффициентом 3.50. Во втором раунде «Колорадо» сыграет с «Сент-Луисом», чьи шансы оценивают котировкой 15.00.
За 6.00 можно сделать ставку на победителя регулярного чемпионата — «Флориду», которая уже успела выбить из борьбы «Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным. Во втором раунде «пантеры» сыграют с «Тампой». Коэффициент на «молний» сейчас равен 9.00.
Шансы «Калгари» и «Каролины» аналитики оценили коэффициентом 6.80. «Огоньки» во втором раунде сыграют с «Эдмонтоном» (коэффициент 12.00), а «ураганы» — с «Рейнджерс» (13.50).
Серии второго раунда стартуют в ночь на 18 мая по московскому времени.
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