«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Саутгемптон» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» выиграет и не пропустит за 2.65.



«Команде Клоппа нужно брать очки, чтобы создавать по-настоящему давление на «Манчестер Сити», бороться до последнего момента. Хотя мне кажется, что у красных не осталось шансов на победу в АПЛ.

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Но в этом матче всё у «Ливерпуля» должно сложиться хорошо. Я бы поставил на победу красных и что «Саутгемптон» не забьёт.



Здесь очень высокий коэффициент на этот мини-экспресс. «Ливерпуль» против «Саутгемптона» играет очень удачно. Последние очные матчи были, как правило, верховыми.



Ну и сейчас «святые» – это команда, которая обезопасила себя от вылета из АПЛ. Она достаточно давно это сделала. Но сейчас «Саутгемптон» находится в ужасной форме. Он получил два поражения подряд. Всего одну победу «святые» одержали в 11 турах», — сказал Казаков.



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