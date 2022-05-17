Италия — Дания: ставка Максима Лебедева на матч хоккейного ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Италия – Дания.



Ставка: победа Дании с форой (-3) за 1.50.



«Датчан на текущем чемпионате мира кидает из огня да в полымя, когда на смену сумасшедшей победе со счетом 9:1 приходит убийственное поражение 0:6. Причём поражение в нынешних реалиях действительно убийственное, поскольку влетели скандинавы ровно – то есть тем, с кем, по идее, должны биться за попадание в плей-офф.

Жамнов: Шестёркин заслужил место в тройке номинантов на «Харт Трофи».

Стало быть, шансы на четвертьфинал у датчан если не обнулились полностью, то как минимум вдвое уменьшились. Как бы не пришлось потом рвать на голове волосы, когда до четвертьфинала не хватит одного-двух очков. Но это будет потом, как и приличные соперники в лице Канады и Словакии будут у датчан в самом конце группового турнира.

Стало быть, сейчас им надо создавать очковый запас, этакую подушку безопасности, потому что в конце группового турнира датская морда будет непременно бита.



То есть итальянцев надо бить, и сами итальянцы как бы не против. Нет, на словах они, конечно, лягут костьми, но даже если действительно лягут, на минимально приличных скоростях «макаронников» на весь матч не хватает.

Вячеслав Быков назвал Панарина «пропагандистом российского хоккея».

Безусловно, датчане могут эти скорости либо вовсе не включать, либо включить уже в самом конце, то есть подвесить матч, в котором они обязаны брать три очка. Пойдёт ли на это сборная Дании? А чёрт её знает, глядя на результаты уже сыгранных матчей. От этих датчан не знаешь чего ожидать.



Но я всё-таки надеюсь, что к третьему туру Данию перестанет штормить. Она соберётся, как в своей первой игре, и в итоге, пусть и с достаточно скромным преимуществом, ушатает итальянцев к финальной сирене. Три очка не пахнут, и нужны они датчанам с любыми запахами.



Победа сборной Дании в основное время с преимуществом в две-три шайбы. Сколько при этом соперники накидают друг другу – скромно умолчу, пока Дания столь непредсказуема», — сказал Лебедев.

Расписание трансляций ЧМ-2022 по хоккею на 17 мая.

Овечкин: не мне решать, кто уйдёт из «Вашингтона».

Малкин не смог договориться с «Питтсбургом» о новом контракте.