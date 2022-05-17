Швейцария — Казахстан: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 17 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Швейцария – Казахстан.
Ставка: победа Швейцарии с форой (-3) за 1.49.
«Как я уже писал ранее, казахи, судя по результатам первого матча, забыли взять на чемпионат мира вратарей. А тех, кого они под видом вратарей взяли, своим присутствием оскорбляют высокое звание хоккейного голкипера. Вторая игра показала, что, помимо вратарей, казахи забыли взять с собой и нападающих.
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Потому что одна-единственная шайба в ворота более чем скромной команды Франции, въехавшей на чемпионат на чужом горбу, говорит о чём угодно, кроме наличия в составе казахстанской сборной форвардов.
То есть результат будущего матча предопределён, но лишь в том случае, если товарищи из солнечной Швейцарии выйдут играть в хоккей, а не в карты или, скажем, на тромбоне. В принципе, они могут, поскольку всухую 6:0 вальнули Данию, которая, в свою очередь, изничтожила Казахстан 9:1.
Правда, ранее в подобном легкомыслии Швейцария замечена не была, но правды ради при всём уважении к её хоккейным успехам в последние годы Швейцария сама не шибко превосходила нынешний Казахстан. А значит, такой благостной ситуации у неё отродясь не было, и как она себя поведёт, впервые в ней оказавшись, вопрос, конечно, интересный.
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Но лично я уверен, что всё будет нормально. Не зря же охрана папского престола вот уже несколько веков доверяется именно швейцарским гвардейцам. И хоккейная сборная комплектуется по тому же принципу. А это означает, что швейцарцы строевым шагом («айн-цвай»!) выйдут на лёд, «напихают» бедным казахам сколько смогут и так же строем уйдут в раздевалку.
Одержав на этом чемпионате третью победу подряд, причём третью в основное время, и с достаточно приличным преимуществом в счёте от трёх шайб и более. И одной ногой уже будут стоять в четвертьфинале», — сказал Лебедев.
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