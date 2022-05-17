Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Тампа»: Бобровский и Василевский решат всё

Авторы Betassist подготовили прогноз на первый матч четвертьфинала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Тампой».

Ставка: «Тампа» не проиграет в основное время за 1.90.

«Обе команды испытали в первом раунде большие проблемы. «Флорида» управилась с «Вашингтоном» за шесть матчей, но в каждой из трёх заключительных игр серии вместо победы вполне могла проиграть. Проблемы с обороной никуда не делись, свои три шайбы «Пантерз» пропускают практически всегда.

Все пары второго раунда Кубка Стэнли.

В большинстве за шесть матчей подопечные Эндрю Брюнетта не забили ни разу, хотя в регулярном чемпионате здорово реализовывали лишнего. Тут надо бы добавить, что возрастной «Вашингтон» во второй половине серии смотрелся совсем тяжеловато и сильно просел по движению. Но даже на таком фоне «Флорида» не имела преимущества.

Без качественных спецбригад действующего обладателя Кубка Стэнли не обыграть. Атака у «Пантерз» в самом деле мощнейшая, но провалы в обороне и бардак на пятачке гарантируют пропущенные шайбы. Чтобы компенсировать это, нужно реализовывать удаления. А «Лайтнинг» в первом раунде здорово ограничили грозное большинство «Торонто».

Правда, долгое время на этом успехи ограничивались. Ведь подопечные Джона Купера в течение пяти матчей смотрелась заметно хуже Мэттьюса и партнёров. Однако канадский клуб не смог выжать максимум из этого преимущества. Затем «Лайтнинг» добавили, а «листья» потеряли уверенность и привычно отдали решающий матч.

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Глубина состава у действующего чемпиона просела, Никита Кучеров играет на фоне проблем со здоровьем, а Брейден Пойнт вообще не доиграл седьмую встречу из-за травмы. Словом, вопросов хватает. На старте серии многое будет зависеть от состояния тех же Пойнта и Кучерова. Пока же всё упирается в действия вратарей.

Андрей Василевский провёл регулярный чемпионат хуже обычного и не впечатлял в первом раунде, зато в седьмом матче с «Торонто» действовал изумительно. «На ноль» по привычке не отыграл, но выручал предостаточно. Оборона у «Тампы» покрепче, спецбригады в 1/8 финала работали заметно лучше. «Флорида» хороша и, например, обыгрывала действующего чемпиона со счётом 9:3 в регулярном чемпионате.

И всё же такой перекос в линии кажется чрезмерным. На победу хозяев в основное время дают «двойку». Даже с учётом травмы Пойнта и проблем Кучерова шансы «молний» кажутся вполне рабочими. Х2 в основное время за 1.90 смотрится здорово. Ставка посмелее — победа «Тампы» с нулевой форой за 2.40. В этой серии выделять фаворитов и аутсайдеров очень опасно, потому сыграем против линии».

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