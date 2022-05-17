Плей-офф НХЛ сегодня: календарь матчей 18 мая, где смотреть онлайн

18 мая в плей-офф НХЛ начнётся второй раунд. Первые матчи будут сыграны в сериях «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».

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Расписание Кубка Стэнли на 18 мая:

2:00 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй». В прямом эфире игру покажут телеканалы TNT и Sportsnet.

4:30 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис». Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на TNT, Sportsnet и CBC.

В первом раунде «Флорида» оказалась сильнее «Вашингтона» в шести матчах, «Тампа» выбила «Торонто» (4-3), «Колорадо» расправился с «Нэшвиллом» в четырёх встречах, а «Сент-Луис» оказался сильнее «Миннесоты» (4-2).

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