Плей-офф НХЛ сегодня: календарь матчей 18 мая, где смотреть онлайн

18 мая в плей-офф НХЛ начнётся второй раунд. Первые матчи будут сыграны в сериях «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».
Капризов: в Миннесоте меня часто узнают и останавливают.
Расписание Кубка Стэнли на 18 мая:
2:00 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй». В прямом эфире игру покажут телеканалы TNT и Sportsnet.
4:30 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис». Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на TNT, Sportsnet и CBC.
В первом раунде «Флорида» оказалась сильнее «Вашингтона» в шести матчах, «Тампа» выбила «Торонто» (4-3), «Колорадо» расправился с «Нэшвиллом» в четырёх встречах, а «Сент-Луис» оказался сильнее «Миннесоты» (4-2).
Кросби недоволен суммой контракта, которую «Питтсбург» предложил Малкину.
Овечкин: не мне решать, кто уйдёт из «Вашингтона».
Финны чудят, шведы массово слились. Старт ЧМ по хоккею — это провал.
Гончар назвал несправедливостью попытку «Питтсбурга» снизить зарплату Малкину.
- 17 мая 2022
-
20:14
-
19:55
-
19:33
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:28
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 16 мая 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:44
-
10:00
-
09:18
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 15 мая 2022
-
22:36
-
20:00
-
19:00