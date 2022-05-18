ЧМ-2022 по хоккею сегодня: календарь на 17 мая, какой канал покажет

18 мая на ЧМ-2022 по хоккею в Финляндии пройдёт шестой игровой день. Его программа включает в себя четыре матча: два в группе А и два в группе В.

Финны чудят, шведы массово слились. Старт ЧМ по хоккею — это провал.

Две игры начнутся в 16:20 мск, ещё две встречи стартуют четыре часа спустя.

Календарь матчей ЧМ-2022 по хоккею на 18 мая:



Группа А



16:20 мск, Франция — Италия («Матч Страна»);

20:20 мск, Швейцария — Словакия («Матч ТВ»).



Группа В



16:20 мск, Норвегия — Австрия (трансляция на территории России не запланирована);

20:20 мск, Финляндия — Швеция («Матч Страна»).



Сборные России и Беларуси пропускают чемпионат мира по хоккею — 2022 по решению ИИХФ. Их места заняли команды Франции и Австрии.

Малкин: я считаю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты.

Прогноз на матч Финляндия — Швеция с коэффициентом 2.18.

Сидни Кросби: переговоры Малкина с «Питтсбургом» — это не моё дело.

Овечкин: не мне решать, кто уйдёт из «Вашингтона».