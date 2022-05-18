«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: ставка Алексея Андронова на финал Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс» в финале Лиги Европы.
Ставка: победа «Айнтрахта» в матче за 1.72.
«Говорим о финале Лиги Европы. «Айнтрахт» — «Рейнджерс». Уверен, что немногие ожидали увидеть эту пару в финале. Шотландский клуб в каждом раунде сталкивался со скепсисом в отношении себя. «Айнтрахт» привлекал больше внимания выездами своих болельщиков на гостевые матчи.
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В последний раз «Рейнджерс» играл в финале в 2008 году. Тогда соперником был «Зенит», который победил. «Айнтрахт» в последнее время отмечался успехами в Европе, но никак не мог поставить какую-то победную точку.
В последнее время «Айнтрахт» очень сильно думал об этом финале, тем более что положение в Бундеслиге было не очень оптимистичным. Ясно, что победа в Лиге Европы, которая даёт путёвку в Лигу чемпионов, искупит абсолютно всё. Уверен, что «Айнтрахт» рассчитывает на победу, и его верные поклонники уже отправились в Севилью.
Предполагаю, что немецкие клубы сейчас озадачены тем, что давно нет успехов на европейской арене. Да, были годы, когда в финале Лиги чемпионов играли две немецкие команды, были случаи и четырёх немецких клубов в полуфиналах. «Айнтрахт» выйдет защищать не только свою честь, но и честь Бундеслиги как турнира. Лига чемпионов ставит силу этого турнира под сомнение, «Айнтрахт» может это опровергнуть.
Я практически уверен, что энтузиазма, класса, умения и настроя «Айнтрахту» хватит, чтобы победить в Лиге Европы. Предлагаю ставку на победу в турнире за 1.72. Это не чистая победа за 2.33, хотя и её можно взять», — сказал Андронов.
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