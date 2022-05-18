«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз Дениса Наливайко на финальную игру Лиги Европы

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на финал Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс».
Ставка: обе забьют за 1.69.
«Сегодня мы обсуждаем финал Лиги Европы, который пройдет в Севилье. «Рейнджерс» встретится с «Айнтрахтом».
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Стоит отметить, что в финальных играх и коэффициенты большие, потому что букмекер и сам не понимает, будет ли фаворит. Небольшое преимущество есть у «Айнтрахта», но все равно кэфы очень приличные.
На самом деле очень неожиданный финал получается, ведь все говорили, что в финале сыграют «Лейпциг» и «Барселона». Как раз эти команды и были выбиты «Рейнджерс» и «Айнтрахтом».
Меня в этом матче смущает то, что и «Рейнджерс», и «Айнтрахт» очень много забивают как в своих лигах, так и в этом розыгрыше Лиги Европы. Особенно это касается «Рейнджерс», так как шотландскую лигу мы не очень серьезно оцениваем, а вот в Лиге Европы команда забивает немало и почти во всех матчах, за редким исключением.
«Айнтрахт» показал, что умеет играть и от соперника, и первым номером, и как угодно. «Айнтрахт» в Лиге Европы играет очень здорово. Я решил ничего особенно не выдумывать и поставить ставку на обе забьют.
Меня немного смущает, что это финал и команды могут осторожничать. Но все равно вспоминается очень голевой финал между «Арсеналом» и «Челси». Все может быть. В этом финале Лиги Европы хочется поболеть за голы», — сказал Наливайко.
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