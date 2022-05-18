Финляндия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на игру хоккейного ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Финляндия – Швеция.



Ставка: победа Финляндии за 2.14.



«Финны по полной эксплуатируют свое хозяйское положение, выводя на себя, свеженьких, других лидеров своей группы, но… игравших накануне. Когда после этого рассказывают о том, что расписание чемпионата мира составляют, дескать, «независимые» чиновники ИИХФ, ничего, кроме гомерического хохота, это вызвать не может.

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Шведы накануне удивили. Ожидалось, что в матче с командой Великобритании они затянут в преддверии своего главного матча в группе свою излюбленную «жвачку», не потея и «на прямых ногах». Но они не стали цацкаться с казавшимися достаточно крепенькими англичанами, за два периода накидали им «полную авоську» и только после этого позволили себе немного передохнуть. К чему в итоге это приведёт в следующем шведском матче, с хозяевами турнира, заодно и посмотрим.



Пока, скажу честно, финны не производят на меня впечатления чемпионской команды. Я понимаю, что и без этого впечатления игры действующих олимпийских чемпионов надлежит смотреть с непокрытой головой, но всё-таки не могу удержаться от мысли, что таких финнов проходить в плей-офф должно и можно. Правда, кто это сумеет сделать, пока непонятно, идеальных команд на этом чемпионате мира нет, но кто-нибудь может сподобиться. Те же шведы, например, если сами привычно не «гавкнутся» в четвертьфинале.



А пока, как мне кажется, шведы не станут сильно перенапрягаться с финнами в групповом турнире. Тем более что в их группе к четвертьфиналу любое место хорошо, кроме четвёртого. И раз уж финнам так нужно и этот матч на глазах своей публики будет им столь принципиален – пусть забирают к чёртовой матери! Поэтому предположу нелёгкую, не без проблем, хозяйскую победу с минимальным преимуществом в счёте в не слишком обильном на заброшенные шайбы матче. Но – в основное время», — сказал Лебедев.



Финны чудят, шведы массово слились. Старт ЧМ по хоккею — это провал.



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Прогноз на матч Финляндия — Швеция с коэффициентом 2.18.



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