«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: когда игра, на каком канале смотреть, какой прогноз

18 мая в Севилье (Испания) состоится финальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.



Чеферин: проведение в Петербурге финала Лиги чемпионов стало бы ошибкой.



Эксперты склоняются к победе клуба из Франкфурта: шансы «Айнтрахта» выражены коэффициентом 2.39. Успех «Рейнджерс» в основное время доступен за 3.28. Ставки на ничью принимаются за 3.58.



Аналитики не уверены, что матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс» окажется результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 гола — за 2.03.



Если забьют футболисты «Айнтрахта», сыграет коэффициент 1.24. На гол «Рейнджерс» дают 1.35. Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается за 1.69.



Итоговая победа «Айнтрахта» идёт за 1.80. Если обладателем Лиги Европы станет «Рейнджерс», зайдёт коэффициент 2.08.



Вспоминая «Зенит». Почему «Рейнджерс» снова проиграет финал еврокубка.

Капитан «Ливерпуля»: когда вижу игру «Сити», хочется переключить на детский канал.

Газизов: Россия — это не только Москва.



Марио Фернандес уйдёт из ЦСКА из-за «непростой обстановки в России».