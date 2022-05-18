Где пройдёт финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 28 мая. Трофей разыграют «Ливерпуль» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). Начало — в 22:00 мск.
Президент УЕФА Чеферин заявил, что «Ливерпуль» превосходит «Реал» в классе.
Решающая игра Лиги чемпионов пройдёт в Париже на стадионе «Стад-де-Франс». Арена была построена перед ЧМ-1998, она вмещает 80 тыс. зрителей.
«Стад-де-Франс» принимал финал ЧМ-1998, в котором сборная Франции разгромила Бразилию со счётом 3:0. Здесь проводился финал Лиги чемпионов — 2000, тогда «Реал» обыграл «Валенсию» (3:0).
Также на стадионе в Париже был сыгран финал чемпионата Европы — 2016, в котором сборная Франции в дополнительное время проиграла команде Португалии со счётом 0:1.
Изначально встреча должна была состояться в Санкт-Петербурге, однако в марте УЕФА принял решение о переносе.
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