Расписание НХЛ на 19 мая: «Каролина» сыграет с «Рейнджерс», «Калгари» примет «Эдмонтон»

19 мая в плей-офф НХЛ будут сыграны два матча. Первые встречи пройдут в сериях «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».

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«Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс», 2:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports 2, а также на ESPN.

«Калгари» — «Эдмонтон», 4:30 мск. В прямом эфире игру покажет Setanta Sports Ukraine, а также ESPN.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Бостон», «Рейнджерс» сломили сопротивление «Питтсбурга», «Калгари» оказался сильнее «Далласа», а «Эдмонтон» прошёл «Лос-Анджелес».

18 мая в Кубке Стэнли прошли два матча: «Тампа» разгромила «Флориду» (4:1), а «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» (3:2 ОТ).

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