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«Челси» — «Лестер»: прогноз Дениса Наливайко на матч АПЛ

«Челси» — «Лестер»: прогноз Дениса Наливайко на матч АПЛ
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер».

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

«Здесь, мне кажется, будет примерно то же самое, что и в матче «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Единственная разница — «Челси» не кажется вот таким явным фаворитом перед «Лестером». «Челси» продолжает ещё борьбу за четвёрку, за третье место, я бы сказал. Подопечным Томаса Тухеля нужно будет побеждать, но команда будет очень сильно измотана финалом Кубка Англии.

Думаю, что не будет в этой встрече забито большого количества голов. Предлагаю поставить тотал меньше 3 мячей с коэффициентом примерно 1.70. Мне кажется, что это отличная сделка, учитывая 120 минут Кубка Англии. Силёнок может не хватить на яркий футбол, особенно в конце сезона», — сказал Наливайко.

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