Великобритания — США: ставка Максима Лебедева на матч ЧМХ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Великобритания – США.



Ставка: победа США с форой (-4) за 1.63.



«Можно сказать, что сборной Великобритании не повезло. Потому что играть им предстоит не просто против сборной США (и это само по себе с географически-исторической точки зрения весьма принципиально), а со сборной США, неприятно уязвлённой в предыдущем туре хозяевами чемпионата. Причем уязвлённой весьма зримо и однозначно, что называется, без шансов.

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После этого американцам ещё некого было рвать «на ветошь» для поднятия собственной самооценки, поскольку у них был день отдыха. А теперь отдохнувшим и восстановившимся американцам подана на блюдечке с голубой каёмочкой команда Великобритании, так сказать, на съедение.



В общем, с точки зрения психологии шансов у англичан никаких. С игровой точки зрения их ничуть не больше. При таких раскладах ставить на британцев или хотя бы на ничью в основное время нельзя даже под угрозой смертной казни.

Бриты, для которых это тоже будет весьма принципиальная игра, конечно, будут царапаться и кусаться как могут. Не исключаю даже, что они могут открыть счёт. Но этим они только усугубят своё и без того не слишком светлое положение, и рвать их «звёздно-полосатые» начнут «со всей пролетарской ненавистью».



В общем, с какой стороны ни заходи, однозначная победа сборной США. Конечно же, в основное время и с приличным преимуществом от трёх шайб и более. Это же вам не ногомяч какой-то», — сказал Лебедев.

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