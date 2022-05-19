Великобритания — США: ставка Максима Лебедева на матч ЧМХ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Великобритания – США.
Ставка: победа США с форой (-4) за 1.63.
«Можно сказать, что сборной Великобритании не повезло. Потому что играть им предстоит не просто против сборной США (и это само по себе с географически-исторической точки зрения весьма принципиально), а со сборной США, неприятно уязвлённой в предыдущем туре хозяевами чемпионата. Причем уязвлённой весьма зримо и однозначно, что называется, без шансов.
Шестёркин стал лидером плей-офф НХЛ по отбитым броскам.
После этого американцам ещё некого было рвать «на ветошь» для поднятия собственной самооценки, поскольку у них был день отдыха. А теперь отдохнувшим и восстановившимся американцам подана на блюдечке с голубой каёмочкой команда Великобритании, так сказать, на съедение.
В общем, с точки зрения психологии шансов у англичан никаких. С игровой точки зрения их ничуть не больше. При таких раскладах ставить на британцев или хотя бы на ничью в основное время нельзя даже под угрозой смертной казни.
Бриты, для которых это тоже будет весьма принципиальная игра, конечно, будут царапаться и кусаться как могут. Не исключаю даже, что они могут открыть счёт. Но этим они только усугубят своё и без того не слишком светлое положение, и рвать их «звёздно-полосатые» начнут «со всей пролетарской ненавистью».
В общем, с какой стороны ни заходи, однозначная победа сборной США. Конечно же, в основное время и с приличным преимуществом от трёх шайб и более. Это же вам не ногомяч какой-то», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 10.82 на ЧМ-2022 по хоккею.
Александр Овечкин вернулся к семье в Россию.
Журналист из США: «Питтсбург» не особо хочет удерживать Малкина.
Прогноз с коэффициентом 5.70 на матч Чехия — Латвия.
- 19 мая 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:33
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
08:00
- 18 мая 2022
-
20:30
-
20:24
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:28
-
11:15
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 17 мая 2022
-
20:14
-
19:55
-
19:33
-
19:00
-
18:00