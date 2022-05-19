Чехия — Латвия: прогноз Максима Лебедева на игру хоккейного ЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Чехия – Латвия.



Ставка: ничья за 5.70.



«После того как чехи судорожно держались за одну шайбу в матче с австрийцами, но в итоге всё-таки не удержались, после чего проиграли в серии послематчевых буллитов, все привычно развели руками и сказали «Ну вот опять…».

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После завершения карьер поколения Ягра-Гашека лет 10 писали о том, что смена поколений в чешской сборной затянулась. Потом, с появлением в НХЛ новых чешских звёздочек, все ждали: ну, вот сейчас, вот уже. А «уже» никак не наступало, причём ни в какой возрастной категории.

Вроде и за океаном приличного народу хватает, причём настолько, что при любых раскладах Кубка Стэнли можно сформировать пару ударных звеньев на чемпионат мира, и формируют, и раз за разом чехи ходят в фаворитах, только ничего не получается.

Экспресс с коэффициентом 10.82 на ЧМ-2022 по хоккею.

Вот и на этот раз. На предстоящий матч чехи выходят фаворитами, но не только не безусловными, а, скорее, фаворитами за прошлые заслуги. В принципе, латыши играют ничуть не хуже, а спортивной злости у них даже поболе. А ещё надо учитывать, что команда Латвии в зону плей-офф своей группы не входит, но очень хочет, и может туда попасть, если чехов грохнет. В общем, подозреваю, тут найдёт коса на камень и полетят искры.



Кто при этом окажется на коне? Честно говоря, победителя-то я и не вижу. Поэтому прогнозирую ничью в основное время, а уже потом пусть они сами разбираются, кто Фортуну за задницу держит. Иными словами, сенсация может случиться», — сказал Лебедев.



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Прогноз с коэффициентом 5.70 на матч Чехия — Латвия.



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