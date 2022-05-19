Канада — Казахстан: прогноз Максима Лебедева на игру группового этапа ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Канада – Казахстан.



Ставка: победа Канады с форой (-5) за 1.98.



«После того, как Казахстан уступил в группе всем, у кого должен был или хотя бы теоретически мог выиграть, было бы странным предположить, что он начнёт побеждать тех, кому, согласно табелю о рангах, обязан проигрывать.

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На ближайшие три матча у братьев-казахов только две мечты: во-первых, совсем уж не опарафиниться в противостояниях с грандами. Во-вторых, молиться, чтобы Италия очков не зацепила. Потому что шанс сохранить прописку в элите у казахов всё равно остаётся, но для этого в последнем туре группового турнира надо бить «макаронников».



А в предстоящем матче казахам от родоначальников отползти бы живыми. Конечно, Канаде нет никакого резона выкладываться и выворачивать сборную Казахстана «мехом внутрь». Разве что «кленовые» захотят приватизировать все подиумы с личной статистикой чемпионата. Ну так они ведь тоже знают, что такие попытки чаще всего заканчиваются командным провалом.

В том, что Канада в итоге победит, сделает это уверенно и, безусловно, в основное время, никто и не сомневается. Много ли забросят? Скорее всего, всё-таки много, и штучек шесть шайб будет для казахов за счастье. Тут бы с такой игрой в двузначные цифры не уехать.



В общем, всё ясно как божий день: однозначная победа сборной Канады в основное время и с преимуществом от пяти шайб и более», — сказал Лебедев.

Экспресс на ЧМ-2022 по хоккею с коэффициентом 10.82.

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