«Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз Владимира Светберга на матч Кубка Стэнли

Профессиональный аналитик Владимир Светберг дал прогноз на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сент-Луис».



Ставка: победа «Колорадо» за 1.77.



«Лавины» и в плей-офф подтверждают свой статус, с «Нэшвиллом» команда справилась достаточно легко. А вот у «музыкантов» были сложности с «Миннесотой», но всё же удалось склонить чашу весов в свою пользу.

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«Колорадо» провёл шикарный регулярный сезон, и в плей-офф от команды большие ожидания. Пока что «лавины» оправдывают эти надежды, в серии с «Нэшвиллом» команда была неудержима. В первой игре так и вовсе был разгром (7:2). Самым тяжёлым получился второй матч, когда «Колорадо» победил в овертайме (2:1). А в гостях «лавины» продолжили играть активно и с позиции силы. Сначала была победа со счётом 7:3, а затем 5:3. За четыре матча «Колорадо» забросил 21 шайбу. Именно атака является основным козырем этого коллектива, а Кейл Макар набрал уже 10 очков (3+7) в плей-офф.



«Сент-Луис» в серии с «Миннесотой» не был явным фаворитом, шансы были примерно равными. К третьему матчу серии «музыканты» уступали (1-2), но вовремя смогли переломить ход противостояния. В четвёртом матче удалось победить — 5:2, а во многом решающей стала пятая встреча, которую «Сент-Луис» выиграл с тем же счётом 5:2. В шестом матче на домашнем льду команда не давала повода усомниться в себе. После двух периодов «музыканты» вели в четыре шайбы и в итоге победили (5:1). Отметим Владимира Тарасенко — россиянин в плей-офф забросил уже пять шайб, а также отметился одной результативной передачей.



«Сент-Луис» показал хороший уровень против «Миннесоты» и вовремя переломил ситуацию. Однако уж слишком хорош «Колорадо», команда выглядит неудержимой.

У «лавин» было больше времени на восстановление, что может стать их козырем. Да и всё-таки фактор домашнего льда никто не отменял. В первом матче стоит заиграть победу «Колорадо». На своей площадке «лавины» должны действовать с позиции силы, а у «Сент-Луиса» ещё могут возникнуть шансы по ходу серии», — сказал Светберг.

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