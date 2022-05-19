Чехия — Латвия: ставка Павла Лысенкова на матч ЧМХ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Чехии и Латвии.
Ставка: победа Латвии в матче за 4.30.
«Есть ли шанс у латышей в этом матче? Ну, вообще с чехами играть можно. У них там внутренний конфликт, какого-то хоккеиста даже убрали из сборной за драку с партнёром.
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Да, подъезжает Давид Пастрняк из «Бостона». Посмотрите перед ставкой, сыграет ли он уже в этом матче. Я сомневаюсь. А так сборная Чехии здесь и шведам уже проигрывала, что не вызывает удивления (3:5). Но и Австрия взяла над ними верх по буллитам (2:1) — а вот это уже выглядит странно.
Латвия в последнем матче обыграла Норвегию (3:2). Да и с финнами билась очень хорошо, уступив лишь в одну шайбу (1:2). Коэффициент на победу латышей будет жирным, и я бы над этим задумался.
Взял бы в этом матче кэф 4,30 на то, что Латвия победит — возможно, в дополнительное время или по буллитам», — сказал Лысенков.
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